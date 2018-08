Stefano De Martino, la bella Gilda lo conquista in topless

Quello tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio è un amore vissuto lontano dai flash e dalle telecamere. Lei ha accettato solo poco tempo fa di parlare per la prima volta di lui e il ballerino cambia sempre argomento quando gli si chiede della web influencer. Il settimanale "Chi" li ha sorpresi insieme in barca, alle isole Baleari, dove la coppia sta trascorrendo le vacanze estive. Gilda per l'occasione sfoggia un topless che lascia senza parole Stefano...

Stefano si cimenta in qualsiasi sport acquatico e il figlio Santiago è sempre con lui. Gli amici l'hanno soprannominata "The Love Boat" e in effetti in barca c'è tanto amore. Con loro c'è anche Adelaide, sorella di De Martino, che da brava zia coccola Santiago in ogni istante della giornata. Per Stefano è davvero un momento felice.