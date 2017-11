Stefano De Martino-Gilda Ambrosio: botta e risposta hot sui social

Da una località misteriosa Stefano De Martino alterna scatti teneri con il piccolo Santiago a immagini decisamente più intriganti da solo. In vasca completamente nudo mette in luce il fisico scolpito e i numerosi tatuaggi cinguettando "Morning recovery". A Milano la sua Gilda Ambrosio "risponde" con due foto senza veli, nella prima mostrando le curve del lato B, nella seconda (poi rimossa da Instagram) con un topless da paura.

Perdono il controllo i follower di Stefano De Martino di fronte a tanta bellezza. In vasca da bagno, il ballerino di "Amici" cerca di rigenerarsi, ma l'effetto sui fan è devastante. In vacanza con Santiago, padre e figlio trascorrono il loro tempo insieme mentre nel capoluogo lombardo Gilda non resiste alla tentazione di postare scatti maliziosi. "Pure, dirty and raw", scrive a margine delle foto in cui esalta la sua bellezza. Che sia un messaggio per qualcuno?