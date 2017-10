Stefano De Martino nudo... "scotta" sotto la doccia!

Condivide uno scatto hot sotto la doccia Stefano De Martino mentre di fretta lava anche i denti. Capelli bagnati sul viso, tatuaggi appena sfocati dalle goccioline di acqua sul vetro e muscoli scolpiti che lasciano senza fiato. Le follower non capiscono più nulla, secondo loro è "Illegale" e vorrebbero essere con lui. Qualcuna fa notare che in realtà solo non è... la foto è stata scattata da una donna di cui si intravede il riflesso.

Se per Stefano De Martino la doccia è calda, per le sue fan ci vorrebbe un bel getto di acqua fredda per placare i bollenti spiriti. Non si trattengono di fronte a tanta bellezza e gli apprezzamenti si sprecano. Lui, sexy, si mostra nudo come mamma l'ha fatto, in uno scatto abilmente censurato. Ma l'immaginazione delle follower, che hanno fatto schizzare le visualizzazioni a più di 200 mila, non conosce limiti. Una cosa è certa, non si tratta di un selfie. L'immagine condivisa su Instagram è stata scattata da una ragazza. "E' lei", cinguettano le fan riferendosi a Gilda Ambrosio, la stilista che De Martino frequenta dalla scorsa estate.