Stefano De Martino finalmente a casa: mai più senza Santiago!

Prova superata all'Isola, pronto a recuperare i giorni persi con Santiago. Stefano De Martino, rientrato dall'Honduras dopo l'avventura da inviato all' Isola dei famosi (lunedì sera la finalissima) si concede un po' di relax insieme al figlio. Lo va a prendere a scuola, lo porta a passeggio per la città e si gode il piccolo Santiago, che lo scorso lunedì ha spento 5 candeline.

Lo tiene sulle spalle, per mano, in braccio. Sempre appiccicati l'uno all'altro. Stefano è felice di aver riabbracciato il suo bimbo. Nonna Veronica lo accompagna dal papà e lo saluta dolcemente con un bacio, poi Santi che ha trascorso queste settimane senza De Martino insieme a mamma Belen, stringe il suo papà. Negli ultimi tre mesi i due si erano tenuti in contatto con il telefono e il computer, ma entrambi non vedevano l'ora di rivedersi.