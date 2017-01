Stefano Accorsi, quadretto familiare a Firenze con i figli e la fidanzata Bianca Vitali

Passeggiano per le vie del centro di Firenze come una vera famiglia Stefano Accorsi insieme ai figli avuti da Laetitia Casta e la sua attuale compagna Bianca Vitali. Mentre lui tiene sulle spalle la piccola Athena, la modella milanese stringe affettuosamente la mano a Orlando, di otto anni. Inseparabili da un anno e mezzo, l'attore e la Vitali, appaiono felici e affiatati, come mostrano le immagini di Chi.

Ridono, scherzano e corrono in mezzo alla strada e poi si soffermano a guardare la copia del David di Michelangelo in piazza della Signoria. Fine settimana all'insegna della cultura e dell'amore. Amore che Stefano Accorsi prova per i suoi bambini e per la sua fidanzata, più giovane di lui di vent'anni e conosciuta sul set della fiction su Tangentopoli "1992". In quell'occasione dichiarò al settimanale Grazia che aveva capito di essersi innamorato quando ha visto che le ore in sua compagnia passavano senza che se ne accorgesse e senza distrazioni.



Accorsi, impegnato a teatro proprio nel capoluogo toscano con Decamerone. Vizi, virtù e passioni, si divide tra l'Italia (si è trasferito a Roma) e la Francia dove vivono i figli con la sua ex compagna, Laetitia Casta. Con loro a Parigi organizza feste e gite e attività che gli permettano di trascorrere del tempo insieme in allegria.



E se Accorsi ha trovato il suo equilibrio con la Vitali, possiamo dire lo stesso della bellissima madre dei suoi figli. Laetitia infatti frequenta da circa un anno Lorenzo Distante, tecnico cinematografico italiano conosciuto sul set di "Una donna per amica", il film di Giovanni Veronesi dove recita insieme a Fabio De Luigi.