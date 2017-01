22 gennaio 2014 Stefano Accorsi con la sua baby fidanzata Prima uscita pubblica con Bianca Vitali in risposta ai rumors su Laetitia Casta incinta del suo nuovo boyfriend Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:11 - Ormai inseparabili e ufficialmente fidanzati Stefano Accorsi e la giovane modella Bianca Vitali escono allo scoperto e si concedono la loro prima uscita pubblica. Eccoli a Roma, dove l'attore ha ricevuto l'importante onorificenza di Cavaliere nell’ordine delle Arti e Lettere. La somiglianza di Bianca con l'ormai ex di Accorsi Laetitia Casta è davvero incredibile...

La modella, 22enne, in total black e lunghi capelli lisci color cenere sembra a suo agio accanto all'attore, fiero e sorridente per l'occasione, che le cinge la vita con naturalezza. La loro love story è quindi sdoganata, forse anche in risposta ai rumors sulla sua ex, la splendida modella e attrice Laetitia Casta che potrebbe addirittura essere già incinta del suo nuovo aitante fidanzato Lorenzo Durante. Si tratta solo di gossip è vero, ma alcuni scatti che li immortalano insieme durante una fuga d'amore a Las Vegas confermerebbero le voci. Accorsi parte all'attacco e sfoggia la sua baby girlfriend senza più nascondersi. La sua storia con Laetitia è ufficialmente finita. Comincia una nuova vita. per entrambi.