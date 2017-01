14 giugno 2014 Mondiali, tocca agli Azzurri e... scendono in campo anche le wags nostrane C'è anche una Nazionale tutta al femminile che gioca nel giorno del debutto in Brasile. Da Michela Quattrociocche a Fanny Neguesha passando per Sarah Felberbaum, Carolina Marcialis e non solo... Tweet google 0 Invia ad un amico

16:27 - Manca poco all'ingresso in campo degli Azzurri ai Mondiali 2014, ma sulle riviste già impazzano le wags (acronimo che indica le mogli e fidanzate dei calciatori). L'Italia ha perso la sexy Cristina De Pin, moglie di Riccardo Montolivo, infortunatosi in amichevole prima di volare in Brasile, ma la schiera delle belle resta folta. Si contendono la palma d'oro Michela Quattrociocche, Fanny Neguesha, Sarah Felberbaum, Carolina Marcialis e non solo...

La lista delle "convocate" è ricca e c'è da scommettere che le belle faranno a gare per un tifo da urlo. In campo scenderanno la compagna di Mario Balotelli, Fanny Neguesha, che sogna un figlio dal calciatore milanista, Michela Quattrociocche, che invece aspetta il secondo bebè da Alberto Aquilani, Sarah Felberbaum che ha appena avuto una bambina dal romanista Daniele De Rossi e Carolina Marcialis, moglie di Antonio Cassano.



Fresca di nozze e pronta per tifare il marito Ciro Immobile, la bella Jessica Melena. Carolina Bonistalli, fidanzata di Giorgio Chiellini, impalmerà presto il suo calciatore azzurro, come pure Valentina Del Vecchio, fidanzata di Ignazio Abate. E poi ci saranno le super tifose doc, Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci, Roberta Sinopoli, moglie di Claudio Marchisio, Maddalena Nullo, moglie di Andrea Barzagli. E poi ci sono le aspiranti wags Valentina Baldini e Ilaria D'Amico, che sostituiscono Deborah Roversi e Alena Seredova...