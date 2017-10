Siria De Fazio nuda su Playboy per i suoi 40 anni

“Chi ha detto che a 40 anni non si possa reinventare il proprio futuro! Non si dovrebbe mai smettere di sognare. Ora ho capito che il mio unico limite ero io. Da quando sono pronta ad essere felice tutto va come ho sempre desiderato”. Siria De Fazio è la playmate di ottobre . Ha appena spento 40 candeline, ma il suo fisico da pin up fa invidia alle ragazzine.

Qualche giorno fa scriveva postando foto intriganti in cui il fondoschiena e le curve mozzafiato tenevano incollati i follower ai social: “Un anno fa il nostro primo servizio insieme @playboyita e ora la nostra prima copertina insieme...”. Siria De Fazio, ex gieffina affascinante e sexy, ha il corpo coperto da 50 tattoo, di cui va fiera perché ognuno rappresenta un passo importante della sua vita. La mangiafuoco del Gf non ha paura di svelarsi e racconta che la sua libertà è fare non ciò che gli altri si aspettano, ma ciò che più è nelle sue corde. Nel servizio di Playboy appare come mamma l'ha fatta: curve da capogiro e sex appeal da vendere.