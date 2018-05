Silvia Provvedi, uno scatto... intelligente

E' tornata in pista con Fabrizio Corona (l'altra sera insieme alla presentazione di un libro) ed è ricomparsa sui social con foto bollenti. Silvia provvedi pubblica uno scatto in topless: quel che si vede è il fondoschiena in primo piano e uno scorcio di seno. Una buona dose di nudo, ma attenzione a criticarla, lei stessa specifica nella didascalia: “Fate come me... L'intelligenza prima di tutto”.