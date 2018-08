Silvia Provvedi, dopo l'addio a Corona flirta col dj corteggiatore

L'ex corteggiatore, modello e amico di Andrea Damante (con cui ha condiviso una gita in barca ripresa nelle storie social), cinge a sé Silvia: lo si vede negli scatti della Provvedi che scrive “Pezzi di cuore”. Il dj che anima la notte a Formentera cinguetta misterioso: “Ho fatto scelte sbagliate... passato in bianco nottate... ma sono DOVE VOLEVO... e HO SEMPRE AMATO DAVVERO”.



E così mentre Fabrizio Corona ritrova Nina Moric e condivide con la sua ex le vacanze in Salento con il figlio Carlos e gli amici, la mora delle Donatella ritrova la serenità accanto al corteggiatore. E dopo gli indizi social, i follower attendono gli scatti di coppia, proprio come quelli della sorella Giulia avvinghiata al suo Piergollo...