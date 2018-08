Fabrizio Corona e Nina Moric insieme: "La storia siamo noi"

Vacanze pugliesi per Fabrizio Corona , Nina Moric e il figlio Carlos Maria . Un quadretto famigliare che lascia alle spalle dissapori e incomprensioni e che punta alla serenità di Carlos che festeggia il suo 16esimo compleanno tra mamma e papà. E mentre Nina non perde occasione per riempire di baci il suo "bambino", Fabrizio, tra una storia e l'altra su Instagram, si dedica anche al lavoro e alla forma fisica in palestra.

Fabrizio e Nina condividono la stessa villa e gli stessi siparietti social. Insieme, seduti a tavola, l'uno accanto all'altra, raccontano di quella volta in cui Fabrizio si fece tatuare il volto di un bambino credendo fosse quello del figlio. In realtà si trattava di "Antonio, il migliore amico di Carlos", conclude la storia Nina ridendoci su.



Ma Carlos è ovviamente molto di più di un tatuaggio per Corona che sui social scrive "Auguri mia guida" a margine di uno scatto in cui il figlio gli scocca un bacio sulla guancia.



E poi inquadrando se stesso e Nina nel medesimo video, aggiunge una didascalia: "La storia siamo noi". Una frase che racchiude momenti di gioia, come la nascita del figlio, e momenti duri in cui si sono allontanati per poi ritrovarsi, non più come coppia, ma per condividere il ruolo di genitori. E in questa calda estate piena di sorprese, entrambi hanno chiuso le loro storie, Fabrizio con Silvia Provvedi, e Nina con Luigi Mario Favoloso.