Seni in fuga, da Britney Spears a Ria Antoniu: guarda che show

L'incidente sexy è dietro l'angolo soprattutto se il vestito si presta. Niente biancheria intima, una scollatura audace e qualche mossa azzardata e il gioco è fatto. Non c'è red carpet che non regali un siparietto osé e le vip fanno a gara per mostrare il seno in fuga, involontariamente sia chiaro! Ne sanno qualcosa Britney Spears, il cui reggiseno si è slacciato sul palco, Milena Mancini col seno al vento al Roma Film Festival, Myriam Catania...

Volontario o no, il siparietto di Britney è piaciuto al pubblico. Professionista esperta, la cantante non ha battuto ciglio quando il top si è slacciato rischiando di lasciarla nuda sul palco. Con una mano ha coperto il seno mentre il ballerino tentava di riaggiustare velocemente il reggiseno. Nessun imbarazzo nemmeno quando è rimasta con il seno in parte scoperto e si è fatta prestare la camicia scozzese da un altro ballerino.



Qualche sorpresa invece davanti al siparietto hot di Milena mancini che ha sfoggiato un abito troppo audace e senza accorgersi è rimasta col seno al vento tra i flash. Sorrisi e smorfie degne di un servizio fotografico ben studiato. Non è nuova agli show bollenti Myriam Catania che invece ha scelto una camicia bianca, sotto la quale il seno in libertà si intravedeva appena.



Kate Hudson ha scelto una scollatura profonda senza biancheria intima e che l'attrice è dovuta ricorrere alla mano per coprirsi di tanto in tanto.



Osé l'abito indossato da Ria Antoniu: i centimetri di stoffa non erano sufficienti a coprire il décolleté generoso e il rischio di un incidente hot era continuo sul red carpet del Festival del Cinema di Roma. Occhi puntati sulla sua scollatura in attesa di vedere spuntare i capezzoli nudi...