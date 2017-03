Selfie in topless per la sorellina di Kate Moss

Figlia di Peter Edward Moss e Inger Solnordal, Lottie ha iniziato a posare quando aveva 14 anni. Presto è arrivato un servizio di Teen Vogue e via, fino a diventare testimonial Bulgari per la linea di accessori. Come la sorella Kate, la piccola Lottie è camaleontica e ama sorprendere i suoi follower. Guardare per credere...