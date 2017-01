Selfie di coppia, guarda che scatti da vip

17:00 - Sulla spiaggia delle Seychelles come dal salumiere, nel salotto di casa o in ascensore, di corsa o sull'erba del parco, le coppie vip amano “selfarsi”. Che ci sia un bacio, una tenerezza, due corpi che si appiccicano, due sorrisi vicini non importa, l'attimo va colto e “postato”. Ecco una serie di selfie a due, tra innamorati e sposati famosi.

Elena Barolo e Alessandro Martorana in vacanza alle Seychelles si scattano un primo piano vicini vicini, alle loro spalle la sabbia bianca e i colori limpidi di una spiaggia da sogno. Caterina Balivo e Guido Brera stanno facendo acquisti per la cena, Belen e Stefano De Martino sorseggiano un drink sulla battigia, Simona Ventura e Gerò Carraro si scambiano dolcezze in riva al mare.



E poi ci sono i fanatici dell'ascensore, che approfittano dello specchio per farsi un selfie perfetto, come Cristina De Pin e Riccardo Montolivo o Ludovica Caramis e Mattia Destro. Scattano durante una corsetta all'aria aperta Carolina Marcialis e Antonio Cassano, immortalano uno sguardo Ana Laura Ribas e Marco Uzzo, mentre scelgono una location romantica Giorgia Palmas con Vittorio Brumotti e Federica Nargi con Alessandro Matri. Ma non sono i soli. Ecco una carrellata di selfie di coppia imperdibili...