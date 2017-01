Sean Penn e Charlize Theron si dicono addio

11:51 - Nell'aria c'erano grandi progetti: un matrimonio e l'adozione del figlio di lei. E invece è tutto finito tra Sean Penn e Charlize Theron, dopo appena un anno e mezzo d'amore. "Us Weekly" svela che è stata la diva a dare il benservito all'attore, dopo una crisi iniziata sul red carpet del Festival di Cannes. Il precedente matrimonio di lui era finito a causa delle sue continue scappatelle, che sia il motivo anche della rottura con Charlize?

Un addio che ha colto tutti di sorpresa, visto le intenzioni serissime con cui era iniziato il loro rapporto. Dopo un'amicizia durata vent'anni, Charlize e Sean avevano ufficializzato il loro amore a Parigi a fine 2014, con una promessa di matrimonio. Erano una vera famiglia e Penn stava pensando di adottare il figlio della Theron, Jackson, e regalargli a breve un fratellino o una sorellina.



Solo qualche settimane fa dalle pagine di "Elle" Charlize ne parlava come il suo principe azzurro: "E' l'amore della mia vita. Per la prima volta ho sentito che il lavoro si mischiava con la mia vita ed è stato difficile. A volte sono incredibilmente ingiusta con lui e certe volte sento che lo sia lui con me. Ma questo mi ha fatto capire che, nonostante tutte le complicazioni, l'unica cosa che conta è il nostro rapporto". Con la precedente moglie Robin Wright finì tutto per i continui e sfacciati tradimenti di lui. Che il vizio della scappatella non gli sia passato neanche al fianco della bella Charlize?