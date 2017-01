Scudetto & gossip, guarda le donne vincenti

Per i bianconeri è il quinto scudetto di fila, ma in tribuna si sono avvicendate tante wags. Ecco le new entry e quelle storiche che da anni festeggiano accanto ai calciatori. Da Alice Campello, neofidanzata di Alvaro Morata, passando per Federica Pignotti, fidanzata di Stefano Sturaro, Antonella Cavalieri con Paulo Dybala fino ad Alessandra Sinopoli, moglie di Claudio Marchisio, Carolina Bonistalli, moglie di Giorgio Chiellini e Martina Maccari con Leonardo Bonucci...