Sabrina Ferilli a 53 anni mostra un bikini da sex bomb

Alle terme in Toscana la coppia si rigenera tra bagni, coccole e grande complicità. Sposati da sette anni, ma insieme dal 2005, Sabrina e Flavio, nonostante le amicizie importanti, non amano la vita mondana e per rilassarsi si rifugiano tra Pienza e Montalcino. In città invece si tengono in forma con lunghe passeggiate e sedute in palestra. In queste ore la Ferilli avrà molto da festeggiare vista la strepitosa vittoria della Roma contro il Barcellona. Sabrina, tifosa sfegatata, sfodera le curve vincenti.