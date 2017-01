Rupert Murdoch e Jerry Hall sposi a Londra

Il magnate della comunicazione Rupert Murdoch e l'attrice ed ex modella Jerry Hall , si sono sposati. La cerimonia civile si è tenuta nel cuore di Londra, alla Spencer House, mentre il rito religioso è in programma per sabato nella chiesa di Saint Bride in Fleet Street nella city della capitale britannica. La coppia aveva annunciato il matrimonio solo il 12 gennaio scorso, dopo appena quattro mesi di relazione.

Tutto in un lampo per Rupert Murdoch e Jerry Hall. Del resto il tycoon australiano non ha tempo da perdere: ha 84 anni, 25 in più della nuova consorte. I due si sono conosciuti la scorsa estate, in Australia, grazie a una sorella dell'imprenditore, ma i rumors sul nascente legame hanno trovato conferma solo a ottobre, quando la coppia è apparsa in pubblico per la prima volta insieme a una partita di rugby in Inghilterra.



Murdoch, nato a Melbourne e naturalizzato statunitense, è stato sposato tre volte: prima con Patricia Booker, poi con Anna Torv e in seguito con Wendi Deng, dalla quale ha divorziato nel 2013. Il tycoon ha sei figli: Prudence, Elisabeth, Lachlan, James, Grace e Chloe.



Anche per Jerry Hall non si tratta del primo matrimonio. L'ex top model è infatti ex moglie di Mick Jagger, sposato nel 1990 con una cerimonia hindù a Bali. Dalla loro unione sono nati quattro figli: Elizabeth, James, Georgia May e Gabriel. I due divorziarono nel 1999.