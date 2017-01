31 marzo 2015 Rocco Siffredi: "Per ora non ho erezioni e sto benissimo" Il "re" del porno annuncia il ritiro dal set. Ma continuerà a occuparsi della produzione con la moglie e il figlio Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:42 - Terminata l'esperienza in Honduras, Rocco Siffredi torna a casa totalmente cambiato e sulle pagine di Chi confessa: "All’Isola mi è successo qualcosa di strano, quella solitudine mi ha distrutto il corpo e mi ha lucidato la mente. Mi sembra di aver subito un esorcismo. Tutta questa euforia sessuale alla fine mi si è rivoltata contro. Io ho anche pensato di castrarmi". E aggiuge: "Per ora non ho erezioni e sto benissimo".

Non ha portato a casa la vittoria, ma in lui è cambiato qualcosa, tanto da desiderare di stravolgere la propria vita annunciando il ritiro dalle scene dei film hard.



"Io sono rientrato da una settimana e non ho erezioni. E non sono mai stato così bene". E spiega il perché: "Quando provi un desiderio che ti spegne il cervello. Quando stai con la famiglia una bella domenica e quello, il desiderio, chiamiamolo così, ti dice: "Molla tutto e tutti, vai sul sito, trova quello che vuoi trovare" (e, ricordate, le pulsioni vanno sempre verso l’orrido). Tu vai a vivere l’esperienza più atroce della tua vita. Perché, poi, torni a casa e hai una vergogna di te indescrivibile. All’Isola, a un certo punto, ho avuto come una illuminazione. Mi sono detto: "Rocco tu non sei uno schifo, sei una persona come tutte le altre, che ha scelto una vita alternativa". Io metto una pietra sul passato non perché lo rinneghi, anzi. Mia moglie e mio figlio Lorenzo mi aiuteranno nella gestione della produzione dei film. Ma io non sarò mai più davanti alla telecamera".