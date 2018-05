Roberto Mancini, in attesa della Nazionale il tecnico sposa Silvia

Grandi stravolgimenti nella vita di Roberto Mancini (53 anni) sia in campo professionale sia nella sfera privata. L'allenatore dello Zenit San Pietroburgo sarebbe infatti pronto a rientrare in Italia in veste di commissario tecnico della Nazionale e, come riporta "Diva e Donna", a sposare Silvia Fortini (39), sua compagna da due anni.

Doppio "sì" quindi per Mancini. L'allenatore sarebbe disposto a salutare la Russia e i 4 milioni e mezzo di compenso annuale per un impegno a Coverciano con gli Azzurri. E poco importa se lo stipendio sarà praticamente dimezzato con i suoi 2 milioni di euro annui. Intanto, in attesa della chiusura dell'accordo con la Federazione, il Mancio porta avanti importanti progetti di coppia. Dopo 25 anni di matrimonio con Federica Morelli (a cui versa 40mila euro al mese) e tre figli insieme (Filippo, 27, Andrea, 25, entrambi calciatori, e Camilla, 22, che vive a Londra con la madre), Roberto pensa alle nozze con Silvia, dapprima il suo assistente legale e dal 2016 sua dolce metà.



"Diva e Donna" ha pizzicato Roberto e Silvia insieme in una romantica serata nella Capitale... mentre in Campidoglio sono esposte le pubblicazioni delle loro nozze.