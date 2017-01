Roberto Bolle, per il principe della danza la passione con Antonio non è più un segreto

La vita privata per Roberto Bolle è sempre stata un ambito prezioso da custodire. Ma anche per l'étoile della Scala quando la passione prende è difficile tenere tutto segreto. E così il suo rapporto speciale con il noto chirurgo plastico Antonio Spagnolo arriva sulle pagine dei giornali. " Chi " ha immortalato in una serie di scatti i due a spasso di notte per Milano, tra sorrisi, giri in moto e baci.

Due volti noti, per quanto in ambiti decisamente diversi. Bolle non ha bisogno di presentazioni. E' il ballerino che il mondo ci invidia, étoile della Scala di Milano, principal dancer dell'American Ballet Theatre, il talento scoperto dal grande Rudolf Nureyev. Antonio Spagnolo invece non è solo un chirurgo plastico stimato ma anche un personaggio noto al pubblico televisivo, per la sua partecipazione alla trasmissione "Bella più di prima", in onda su La5.



Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini i due si sono conosciuti a un party di un'amica comune non molto tempo fa. La sintonia è stata immediata e da quel momento sono diventati praticamente inseparabili. Una passione di cui si parlava da tempo negli ambienti mondani milanesi, ma che nelle foto di "Chi" sembra trovare una conferma plastica. Conferma che si trova negli sguardi sereni mentre passeggiano, nei sorrisi, e nei baci che si scambiano una volta saliti in moto.