Riccardo Pozzoli, ex di Chiara Ferragni, sposa la sua Gabrielle

Fidanzati dai tempi dell'università Riccardo e Chiara, sono stati insieme sette anni, durante i quali, oltre ad essersi amati, hanno saputo costruire un impero con il famosissimo blog The Blonde Salad. I due continuano a lavorare insieme, ma i loro cuori hanno preso strade differenti. Se la Ferragni è capitolata tra le braccia di Fedez con cui presto convolerà a nozze e avrà un bambino, Riccardo ha perso la testa per la modella parigina classe 1992 Gabrielle Caunesil.



I futuri sposi dal Messico hanno condiviso momenti di felicità, raccogliendo una cascata di messaggi di congratulazioni. Riccardo dal suo profilo ha cinguettato: "The most precious YES I got in my life" (Il sì più prezioso che ho ricevuto nella mia vita). Dolci parole anche da parte di Gabrielle che non vede l'ora di passare il resto della sua vita con il suo amore.