Raffaella Fico, serata intima con Alessandro Moggi in attesa del sì

Il brillocco c'è. Manca solo il divorzio di Alessandro Moggi dalla ex moglie e la data delle nozze, poi tutto è pronto per coronare il sogno d'amore di Raffaella Fico con il compagno. La coppia è stata pizzicata dal Settimanale Nuovo a passeggio per le vie del centro dell'isola laziale mano nella mano. Tra una chiacchiera e l'altra l'ex gieffina bacia con passione il figlio di Luciano e la serata si conclude con una cenetta romantica e un selfie di coppia.

Mario Balotelli, padre della sua Pia, e Gianluca Tozzi sono ormai acqua passata. Nel presente e soprattutto nel futuro di Raffaella c'è Alessandro, anche lui procuratore calcistico proprio come lo era il padre. I due si conoscono da pochi mesi, ma insieme ardono di passione tanto da non riuscire a trattenersi nemmeno in strada. La showgirl, sempre in splendida forma e super radiosa, ha ritrovato la serenità con Moggi, 43 anni, e, secondo i ben informati, questa volta sarebbe pronta ad andare all'altare. Ma... piccolo neo, lui non ha ancora ottenuto il divorzio dalla sua ex moglie Fabrizia Lonardi con la quale è stato sposato 16 anni e dalla quale ha avuto due figli, Luciano e Ludovica. Per il momento i due, che hanno trascorso un'estate super focosa in barca al largo di Amalfi, si coccolano e si regalano momenti preziosi insieme.