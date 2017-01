Raffaella Fico travolta dalla passione per Moggi

Passione irresistibile davanti ad Amalfi sulla barca che ha visto per un intero weekend le calde effusioni tra Raffaella Fico e Alessandro Moggi. La showgirl, 28 anni, madre di Pia avuta dall'ex Mario Balotelli, e il procuratore 43enne figlio di Luciano, ex manager della Juve, sono stati avvinghiati per 48 ore tra coccole roventi e pose hot, come mostrano le foto del settimanale Chi.