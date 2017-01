Raffaella Fico compleanno social: festa casalinga con 29 candeline

Un pranzo raccolto, ma in grande stile per il compleanno di Raffaella Fico. L'ex gieffina circondata dall'affetto della famiglia e degli amici più stretti ha festeggiato i suoi 29 anni in casa con tanto di catering e una torta tutta panna. "Sorpresa del mio amore..." ha cinguettato felice postando un piccolo video in cui bacia Alessandro Moggi dopo aver spento le candeline.