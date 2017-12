Quelle che in bikini non temono... la pelle d'oca

Un tuffo tra le neve o un bagno nelle acque tiepide non importa, sono tante le vip che in questi giorni postano scatti in costume da bagno . Laura Barriales e Natasha Stefanenko sfidano il gelo e si immergono nel paesaggio imbiancato. Laura Cremaschi, Federica Panicucci, Giulia Calcaterra preferiscono il mare dalle acque tiepide per le loro curve. Ecco una carrellata di vip che non temono la... pelle d'oca!

Federica Panicucci ha trascorso qualche giorno di relax a Dubai e ne ha approfittato per postare alcuni scatti “bollenti” per la gioia dei follower che hanno apprezzato un bikini sensazionale. Laura Cremaschi si è rifugiata anche lei a Dubai, dopo aver calcato per tanto tempo le spiagge di Miami. Giulia Calcaterra riempie il suo profilo social di immagini mozzafiato, cartoline del suo fondoschiena e delle sue forme perfette nelle acque di Bali in Indonesia.



Paola Barale dalla Thailandia è fantastica in un video in cui si immerge in una piscina. E che dire di Laura Barriales? Per lei una notte “agghiacciante” in costume sulla neve, mentre Natasha Stefanenko prova l'ebbrezza di un bagno tra i monti innevati. Sfoglia la gallery e scopri le altre bellissime in bikini...