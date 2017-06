Pierre Casiraghi, acrobazie d'amore per Beatrice Borromeo

Acrobazie d'amore per il principe Pierre Casiraghi che a Milano per sorprendere la moglie Beatrice Borromeo si arrampica su un palo stradale. La scenetta per mostrare l'agilità da freeclimber e la prova d'amore per la giornalista è stata puntualmente immortalata dal settimanale Chi. Beatrice e Pierre si baciano con trasporto sotto casa...

Pierre era in partenza per una regata sul Lago di Garda, in qualità di skipper del catamarano Malizia, la Borromeo restava a casa con il piccolo Stefano Ercole Carlo, nato lo scorso febbraio. I due faticavano a staccarsi e per rendere l'addio meno doloroso per la neomamma, il principe ha improvvisato uno show acrobatico per strada. Il neopapà, bellissimo e super premuroso, sa sempre come catturare l'attenzione della moglie e sorprenderla. Guarda la scenetta nella gallery...