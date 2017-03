Ballo della Rosa, le regine sono Charlotte e Beatrice

Una più affascinante dell'altra. Si è svolto all'insegna della gara tra Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo il 63esimo Ballo della Rosa a favore della Fondazione Princess Grace a Montecarlo. Eleganti e raffinate, le due cognate hanno regalato una mise perfetta per i flash. Per la moglie di Pierre si tratta della prima uscita ufficiale dopo la nascita del bebè, Stefano Ercole Carlo Casiraghi.

Charlotte si è presentata con un look anni Venti: onde tra i capelli, rossetto rosso fuoco e abito sottoveste lungo fino ai piedi perfettamente indossato. Più classica la neomamma Beatrice, che ha optato per una capigliatura raccolta in uno chignon. Il marito Pierre Casiraghi non l'ha mollata un attimo tra baci, carezze, mani che si sfiorano, abbracci. Soddisfatta e orgogliosa del suo quadretto familiare la mamma di Pierre e Charlotte, Carolina di Monaco al fianco di Karl Lagerfeld.