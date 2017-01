13 marzo 2015 Pamela Anderson ci dà un taglio e sembra invecchiata di dieci anni L'ex bagnina di Baywatch trasformata da un hair cut che non le rende giustizia Tweet google 0 Invia ad un amico

11:00 - Irriconoscibile e apparentemente invecchiata di un bel po' di anni, Pamela Anderson, 47 anni, sfoggia un nuovo taglio di capelli alla premiere di The Gunman a Los Angeles e lascia tutti di stucco. A braccetto con il figlio Brandon l'ex bagnina di Baywatch sembra aver perso il suo fascino... ma non le sue forme.

Il nuovo hair cut a caschetto non le rende giustizia. Anche se non è la prima volta che l'attrice americana, nuovamente single dopo il terzo divorzio dall'ex marito Rick Salomon, dà un taglio alla sua chioma. Senza i suoi vaporosi e lunghi capelli biondi però stavolta Pam non è più lei. Anche se le curve restano tutte da ammirare. Soprattutto il prosperoso décolleté, ben in vista dalla scollatura vertiginosa dell'abito.



Eppure manca qualcosa, nonostante il volto imbronciato ad hoc da super diva, le lunghe gambe toniche, le pose da primadonna... Con i capelli però Pam sembra aver ha dato un taglio definitivo anche al suo passato da sex bomb. Da bagnina super hot a semplice... bagnante!