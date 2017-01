Occhiaie e brufoli, guarda le vip senza trucco

Alcune lo hanno fatto per scelta mostrando selfie senza trucco sui loro profili social, altre sono state paparazzate o costrette per esigenza di reality, ma tutte sono apparse senza ceroni e trucchetti. Il risultato non è sempre lo stesso, ma ai very normal people piace vedere anche le star come mamma le ha fatte per sentirsi più vicini a loro.



La Keys ha deciso di mostrarsi al mondo come è davvero senza che i make up artist nascondano le sue imperfezioni. Per la cantante è stata una vera e propria liberazione non doversi più nascondere, non vivere con l'ansia l'approccio con i flash, non dover pensare al maquillage prima di salire sul palco.



Tante altre vip hanno deciso di concedersi di tanto in tanto qualche scatto con il viso a nudo. Alcune risultano irriconoscibili, altre mostrano occhiaie e imperfezioni della pelle, altre ancora sono belle al naturale più che truccate. Sfoglia la gallery...