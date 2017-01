Nicole Minetti imbronciata, a Ibiza non si diverte più

10:27 - Non ha nessuna voglia di scherzare Nicole Minetti che, momentaneamente di casa a Ibiza, vestita di nero, con parigine e stivali, posa con il volto scuro in compagnia di un amico. "Nicole, fammi un sorriso", la implora scherzosamente Luca Pedrini su Instagram. Ma lei non cede. Forse l'isola delle trasgressioni inizia a starle stretta.

Cosa sarà mai successo all'esuberante ex igienista dentale? Imbronciata e con una maglia super accollata che copre le sue grazie non l'avevamo mai vista. La borsettina beige a tracolla è l'unica nota di colore in un look total black che fa molto “divisa liceale”. Nicole, sempre solare e spesso provocante sembra non abbia alcuna intenzione di cedere ad una smorfia, neanche in occasione di un selfie con il suo più caro amico. Ripresi dall'alto, con l'aiuto di un braccio in metallo che sorregge il cellulare, lui sdrammatizza facendo la linguaccia, mentre lei pare proprio inversa. Dov'è finita l'eccitante cat-woman di Halloween?