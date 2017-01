Nicole Minetti, festino fetish a Ibiza

09:40 - Poche apparizioni, ma tutte estremamente sexy. Nicole Minetti è sparita dai social e dall'Italia, ma attraverso i profili degli amici spuntano foto bollenti. Come quelle di Halloween, che la ex consigliera ha festeggiato a Ibiza, tra trucchi da cat-woman e dettagli bondage. Manette ai polsi, reggiseno trasgressivo e tanta pelle nuda ben in vista.

Il travestimento da gatta è perfetto per la Minetti: una mascherina nera le copre il viso, ma il fisico da sex bomb è comunque riconoscibile. Per la notte delle streghe, Nicole ha scelto di mettersi le manette, biancheria intima nera provocante, calze a rete, décolleté in primo piano e sguardo seducente. In attesa di sapere se l'ex igienista dentale aprirà uno studio a Roma o Milano (come si vocifera) o se davvero resterà a Ibiza, non resta che guardare il festino fetish.