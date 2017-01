Natasha Stefanenko, "luna di miele" in Brasile con il marito Luca Sabbioni

11:50 - Una vacanza meravigliosa in Brasile tra coccole sulla spiaggia, effusioni e passeggiate sul bagnasciuga di una coppia felice e innamorata. Natasha Stefanenko racconta perché dopo tanti anni di matrimonio è ancora “fidanzata” con Luca Sabbioni. “Sono sposata da così tanto tempo che mi sembra di esserlo da sempre. Con la mia metà ho condiviso ormai metà della mia vita” racconta sul suo blog mostrando gli scatti d'amore con il suo Luca.

“Ho riflettuto tante volte su cosa rende forte un rapporto, ma anche su cosa posso fare per far sentire me e lui un po’ come se fosse di nuovo il primo giorno” scrive la modella di origine russa che posta immagini incantevoli che la ritraggono in bikini sulla spiaggia. “Pensate a cosa vi accomuna o avreste sempre desiderato fare... anche, semplicemente, fare una passeggiata sotto le stelle” consiglia alle fan, intanto mostra le sue passeggiate al chiaro di luna mano nella mano con il marito. “E quell’abitino che gli piaceva da matti? Tiratelo fuori dal fondo dell’armadio e indossate anche due gocce di quel profumo che gli faceva girare la testa” aggiunge e a ben guardarla con il tubino nero pronto per una serata romantica convince proprio: questa è una strategia vincente.