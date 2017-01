Naomi Campbell spegne 45 candeline

Compleanno a Cannes con il nuovo fidanzato per Naomi Campbell . La Venere nera spegne 45 candeline e si conferma una delle donne più belle del mondo. La prima sfilata risale al 1986, due anni dopo è stata la prima donna di colore ad apparire sulla cover di Vogue. Tanti i suoi uomini famosi: da Flavio Briatore a Matteo Marzotto, passando per Mike Tyson, Leonardo Di Caprio e Lewis Hamilton,...

Nella sua carriera, ha mostrato in passerella look differenti: da riccia a liscia, con capelli lunghi, corti o persino con il caschetto. Lo sguardo da cerbiatta e la falcata sensuale sono però rimasti immutati e travolgenti come il primo giorno.



Ha sfilato per i brand più famosi al mondo, ha posato per i migliori fotografi ed è apparsa sulle cover più importanti. Era e resta un'icona della moda e dello stile.