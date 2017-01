Naike Rivelli, conturbanti retrospettive

Una maschera allo specchio è alla disperata ricerca del Festival di Venezia ormai concluso mentre in primo piano un sedere tondo, sodo e perfetto si lascia ammirare. E' un "pezzo" unico, ma sul social non così raro da trovare. A chi appartiene tanta perfezione? In molti avranno ricosciuto le curve di Naike Rivelli...

Bellissima in tutte le sue forme la figlia di Ornella Muti si lascia immortalare con naturalezza senza veli mettendo a nudo la sua femminilità. Assente al matrimonio di Cristel Carrisi, lei che per un lungo periodo è stata la compagna del fratello Yari, posa appoggiata a una cassettiera indossando solo un sottile perizoma nero che lascia senza fiato.



Sempre in versione "nature" sul suo Instagram, l'attrice e cantante si sente comunque di dare un consiglio alle aspiranti attrici: "Preferibile spogliarsi per PlayBoy, non sui tappeti rossi dei Festival di Cinema Internazionale". Chi ha orecchie per intendere...