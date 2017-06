Myriam Catania, passeggiata da mamma... con siparietto hot

Sorridono felici Myriam Catania e il compagno Quentin Kammermann mentre passeggiano per le vie di Roma spingendo la carrozzina del piccolo Jacques di pochi giorni. La doppiatrice, ex moglie di Luca Argentero, ha realizzato il sogno di diventare madre e ora ha attenzioni solo per i suoi uomini. Già in splendida forma, davanti ai fotografi bacia il padre di suo figlio che involontariamente le solleva la gonna e...

Passeggiata dolcissima, come dimostrano le immagini di Diva e Donna per la neomamma Myriam e il pubblicitario francese, con cui fa coppia fissa dalla scorsa estate. Proprio di lui l'attrice rivelò quando scoprì di essere incinta: "Con Quentin è stato un colpo di fulmine. Ho scoperto un uomo che sa ascoltarmi. E poi è vitale, simile a me". I due, che proprio un anno fa hanno trascorso vacanze travolgenti in barca, tra baci e palpatine hot, anche in questa occasione regalano un siparietto piccante che ha messo a nudo il lato B dell'attrice.



Prima di incontrare Kammermann la Catania è stata sposata con Luca Argentero dal 2009 al 2016. Anche l'attore dal canto suo ha trovato l'amore tra le braccia di Cristina Marino, modella e attrice.