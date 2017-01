Mollano i fidanzati, le vip si preparano all'estate... da single

10:20 - C'eravamo tanto amati... Roberta Morise molla Potito Starace pochi giorni dopo aver festeggiato due anni insieme. Raffaella Fico ha lasciato Gianluca Tozzi con cui aveva detto si sarebbe sposata presto. Guendalina Canessa dopo aver dichiarato amore a Roberto D'Amico in poche settimane la loro storia si è sgretolata. Ma tra le single di primavera ci sono anche Laura Barriales e Laura Torrisi...

ROBERTA MORISE E POTITO STARACE, ADDIO A SORPRESA

E' il settimanale Diva e Donna a spifferare la fine della storia d'amore tra la showgirl e il tennista. La Morise, ex di Carlo Conti, e Starace, ex di Flavia Pennetta, avevano festeggiato da poco due anni d'amore. Ma secondo il settimanale lei ha fatto le valigie di fretta e ha lasciato la casa romana che condivideva con Potito. Un addio a sorpresa dopo le dichiarazioni della coppia che, in effetti si vedeva poco, ma che faceva grandi progetti.



ROMINA CARRISI LASCIA IL FIDANZATO VIA EMAIL

Ha detto addio al fidanzato via email, ma ha promesso che questa è l'ultima volta che utilizza un metodo così drastico. Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina, si è lasciata con il fidanzato ed è tornata single.



RAFFAELLA FICO, SINGLE DOPO GIANLUCA TOZZI

Si sarebbero dovuti sposare a giugno, ma dopo un po' di tira e molla, la storia d'amore tra Raffaella e Gianluca è definitivamente naufragata. La ex di Mario Balotelli si prepara all'estate in versione single e posta sul suo profilo social scatti intriganti e sorridenti.



GUENDALINA CANESSA, E' FINITA CON ROBERTO D'AMICO

Si sono lasciati alcuni giorni prima di Pasqua, dopo qualche settimana di passione. Per Guendalina Canessa, dopo l'addio a Roberto D'Amico, si prospetta una stagione caldissima. Su Instagram mette foto intriganti e cinguetta: “Avevo la ricetta della felicità... Ma ho sbagliato cottura!!!”



LAURA BARRIALES E LAURA TORRISI SINGLE, SARA' VERO?

Della Barriales si dice che abbia ripreso a frequentare il cestista Danilo Gallinari, con cui si diceva avesse avuto un flirt in passato. Lei però si professa single da un anno e mezzo dopo l'addio al motociclista Sete Gibernau. Anche la Torrisi, dopo la fine della relazione con Leonardo Pieraccioni, dice di essere single. Anche se qualcuno ultimamente ha notato una nuova luce nei suoi occhi e un amore top secret all'orizzonte. Chissà se arriverà all'estate sola soletta...