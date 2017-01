Guendalina Canessa, Pasqua da single in attesa dell'uomo giusto

11:00 - Protagonista indiscussa del Grande Fratello 7, Guendalina Canessa si racconta in esclusiva a Tgcom24. In attesa dell'uomo giusto, conferma di aver recuperato i rapporti con Daniele Interrante, suo ex marito e padre di Chloe. Stravagante e solare per natura, ama la moda e ha una passione sfrenata per le scarpe che mostra in uno scatto bollente. A Pasqua sarà impegnata tra Napoli e Capri...



Nuda davanti alle scarpe. Prima scegli quelle e poi l'intimo?

Io e la mia passione: le scarpe. Non voleva essere un'immagine intima ma semplicemente un "toglietemi tutto ma non le mie shoes".



Sono la tua arma di seduzione?

Le scarpe non sono solo la mia arma di seduzione ma rappresentano proprio il mio io. Ognuna è scelta perchè mi esprime al meglio in occasioni differenti. Insomma, guardate le mie scarpe e sapete che Guendalina avete davanti quel giorno.



Sei innamorata?

Purtroppo no. Dopo il mio ex marito Daniele Interrante e la splendida convivenza con Luca Marin devo purtroppo ammettere che sono malata. Non riesco più ad innamorarmi. Ci provo e ci riprovo. In questi mesi mi avete visto cambiare spesso partner ma non perchè io sia una ragazza facile ma semplicemente perchè non riesco più a far battere il cuore. Non so cosa mi sia accaduto ma forse due fallimenti sentimentali alle spalle mi hanno logorata dentro.



Cosa cerchi in un uomo?

Cerco l'unicità. Se non è unico mi annoia.



Mai un selfie in palestra, ma sul tuo Instagram tante immagini di patatine fritte. Qual è il segreto della tua invidiabile forma fisica?

Il segreto? La palestra! Sai alcune cose possono essere anche private. Non sono un bello spettacolo mentre mi alleno ma vi assicuro che ci vado anch'io!!! Ve lo può testimoniare il mio personal trainer.



Dove trascorrerai Pasqua?

Per Pasqua credo che lavorerò a Napoli e poi Capri.



A fine marzo hai pubblicato una foto con il tuo ex marito e Chloe con una dedica speciale. Sei in fase di "perdono quaresimale"?

Il perdono ad Interrante è già arrivato, spero piuttosto che sia lui a regalarmi un bell'uovo di cioccolato per Pasqua.



Che rapporto avete ora?

Un rapporto tra due persone che si stimano e che sanno reciprocamente che hanno fatto la cosa più bella della loro vita: Chloe. Questo è un legame unico che nessun'altra donna e nessun'altro uomo potrà mai spezzare.