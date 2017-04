Miss Bum Bum "rimbalza" Cristiano Ronaldo

Erika Canella, eletta Miss Bum Bum 2016 nel celebre concorso brasiliano che ogni anno premia il miglior fondoschiena ha conquistato l'attenzione di Cristiano Ronaldo, da qualche mese fidanzato con Georgina Rodriguez. Secondo la modella il calciatore, in ritiro con la Nazionale in Portogallo, avrebbe desiderato incontrarla ma solo per un quarto d'ora. La condizione non è piaciuta alla bella Miss: "Non sono una da 15'".

Non è la prima volta che Cristiano Ronaldo punta gli occhi sulle ragazze del noto concorso brasiliano, era successo anche con Andressa nel 2013. Ora, nonostante il suo cuore del campione sia già impegnato con Georgina, pare che abbia dato appuntamento a Erika, volata a Lisbona per un reality. La reginetta ventenne avrebbe svelato a Tv 7 Dias di essere continuamente corteggiata dall'asso del Real Madrid: "Mi scrive in continuazione, vuole vedermi e mi ha mandato anche un autista a prendermi mentre ero in hotel a Lisbona. Io però non mi accontento di una notte e via".