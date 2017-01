Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, mamma che spasso

Passeggino e carrozzina insieme oppure due mezzi di baby-trasporto uno dietro l'altro. In questo fine settimana milanese le mamme vip si sono scatenate in passeggiate per le strade della città con i piccolini al seguito. Proprio come Michelle Hunziker con Sole e Celeste oppure Marica Pellegrinelli con Raffaela Maria e Gabrio Tullio.

Michelle in tailleur bianco abbinato alle sneakers ha portato a spasso le sue piccoline in un unico passeggino. Il cane sistemato nel cestino sotto e la babysitter al seguito. Sorridente e felice la showgirl ha girato con le figlie prima di recarsi a pranzo con il marito Tomaso Trussardi e sfrecciare via con lui a bordo di una nuova Porsche.



Marica invece, in abito prendisole leggero e lungo fino ai piedi, ballerine e coprispalle ha scelto di sistemare i suoi cuccioli su due mezzi separati. Lei guidava la carrozzina con Gabrio Tullio, dietro a ruota la seguiva la babysitter con Raffaela. Belle, eleganti e felici Michelle e Marica si sono rilassate con i piccoli per festeggiare al meglio la giornata a loro dedicata.