Michelle Hunziker è diventata mamma per la terza volta: è nata Celeste

17:14 - Michelle Hunzier e Tomaso Trussardi di nuovo genitori: è nata Celeste. A dare la bella notizia su Instagram è stata Aurora Ramazzotti, figlia della showgirl e di Eros. Poi, anche la Hunziker ha aggiornato il suo profilo Facebook: "E' nata la nostra terza bambina alle 10.30 di oggi. Si chiama Celeste ed è un amore pazzesco! 3kg 330g di donnina che ci renderà la festa delle donne ancora più speciale per tutta la vita! Vi voglio bene. Michelle".

Giornata indimenticabile in casa Trussardi. Proprio nel giorno della feste della donna, Michelle ha dato alla luce la piccola Celeste, terza figlia della showgirl e seconda di Tomaso Trussarsi. Ed è stata proprio Aurora a dare l'annuncio sul suo profilo Instagram con un tenero post: "Esiste modo migliore di celebrare insieme una giornata così , che con la nascita di una splendida bambina ? Auguri a tutte le #donne. Sorellona per la terza volta !!!!".



Un cuore rosa ricamato svela quindi il nome della terza bambina: dopo Aurora e Sole è la volta di Celeste.



Non tarda ad arrivare anche l'annuncio di Michelle su Facebook con qualche dettaglio: la piccola è nata alle 10.30 e pesa 3.330 chili.

Michelle e Tomaso sono sposati dal 10 ottobre 2014, giorno del primo compleanno della loro bambina Sole.