Melissa Satta fashion, Boateng in bermuda

13:35 - Dopo tanti cinguettii casalinghi impegnata a fare il sugo per Kevin Prince Boateng o a portare a spasso col passeggino il piccolo Maddox, Melissa Satta conquista la scena mondana di Dusseldorf. Alla festa per gli “Intouch Awards 2014” la ex velina è stata chiamata sul palco per premiare la splendida Bar Refaeli. Melissa elegante e fashion in tuta nera griffata, il Boa al suo fianco in bermuda e collant.

Capelli raccolti dietro la nuca, trucco elegante e raffinato, abito modello tuta in pizzo total black e sandali vertiginosi ai piedi, la ex velina è apparsa raggiante e sicura di sé nella veste di valletta. Ha consegnato il premio alla modella israeliana conquistando flash e applausi. Ma a guadagnare più sguardi è stato sicuramente il look scelto da Boateng. Il calciatore si è presentato con un paio di bermuda indossati con i collant neri e le sneakers pitonate bianche. Un abbinamento con giacca, camicia e farfallino che farà tendenza. In un senso o nell'altro...