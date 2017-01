Mario Balotelli gioca con Pia, ma Fanny ammicca sexy

In biancheria di pizzo viola, in sottoveste nera in camera da letto, in slip e reggiseno rosso fuoco. Fanny non perde occasione per mostrare le sue curve prorompenti ai numerosi follower. Chiude il profilo, lo riapre, scompare e riappare cambiando il nome, ma la sostanza è sempre la stessa: le foto super sensuali che lasciano i fan senza fiato.



Il settimanale Chi aveva lanciato il gossip sostenendo che Mario Balotelli e Fanny Neguesha avessero ripreso a frequentarsi in gran segreto. I paparazzi li tengono d'occhio, ma la fitta rete di amici protegge la loro privacy e dei due ancora non c'è foto insieme. Mario continua a postare amorevoli video insieme alla piccola Pia, Fanny seduce e si diverte sfoggiando outfit mozzafiato.