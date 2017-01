Mariana Rodriguez, curve sexy per il fitness

11:56 - Seno prosperoso, pancia scoperta con piercing malizioso all'ombelico e occhiali da professoressa sexy. "Gym" cinguetta su Instagram la bella Mariana Rodriguez, che posta uno scatto in tenuta da fitness. Top-reggiseno e leggings in un selfie infuocato, che evidenzia le curve bollenti della modella venezuelana.

Sensuale e seducente Mariana ha saputo conquistarsi, in poco tempo, il suo posto nello showbiz made in Italy. 24 anni, una bellezza prorompente, la modella sudamericana ha bruciato le tappe. Servizi fotografici, apparizioni "strategiche" e persino un film di Neri Parenti al cinema. Mariana non ha perso tempo e non ha nessuna intenzione di lasciarsi scappare l'occasione per farsi notare. Il suo fascino intrigante e le sue forme perfette sono una garanzia. E lei lo sa.