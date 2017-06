Marco Borriello, festa a Villa Margherita... senza Belen e Cristina Buccino

Non c'è bisogno di scenografia per il suo party: Villa Margherita, il buen retiro di Marco Borriello a Ibiza, è un suggestivo luogo fronte mare. L'attaccante del Cagliari ha organizzato nella sua magione una festa per pochi, tra cui anche l'amico Paolo Cannavaro. Tuffi in piscina, spettacoli al calar del sole, drink e tanta buona musica per ballare in costume a piedi nudi. Assenti all'evento Cristina Buccino, con cui si vociferava avesse una storia segreta, e Belen... anche lei sulla stessa isola.