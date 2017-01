Maddalena Corvaglia, ultime cartoline bollenti dalle Bahamas

I colori sono reali e l'unico filtro è quello solare 50, per proteggere la pelle. Cartoline sexy dalle Bahamas per Maddalena Corvaglia, che su Instagram posta gli ultimi scatti bollenti della sua paradisiaca vacanza con il marito Stef Burns, l'amica Elisabetta Canalis e il suo neo-consorte Brian Perrri.

"Real colors....No filter!...... A parte il 50!me maddyctive paradise", cinguetta l'ex velina bionda in bikini rosso sullo sfondo di un mare cristallino. Maddy è in splendida forma, curve perfette, lato B da copertina e il volto sereno di chi gode della vita. E la sua sembra scorrere senza intoppi. Il bancone di Striscia è un lontano ricordo, la showgirl pare aver trovato nella sua nuova vita di mamma e moglie il suo equilibrio perfetto. Senza tralasciare la televisione però, dove una porta resta sempre aperta per lei, tra reality show, dove ottiene sempre ottimi piazzamenti e conduzioni. Lei entra ed esce a suo piacimento, pare, e tutto fila liscio. La vita le sorride e Maddy ricambia.