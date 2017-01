Maddalena Corvaglia, "mamma svergognata"

Un seno in primo piano stretto in un top da palestra e il ventre piatto in vista. "Dopo questa... mi arrendo! Mamma svergognata, nuovamente ca....ta” cinguetta Maddalena Corvaglia postando il video del suo mezzo busto mezzo nudo con la sua piccola Jamie che la sgrida: "Sei nuda. Vai a mettere la maglietta".

Fisico strepitoso, scolpito dalla ginnastica in palestra, e mise sensuale anche solo per qualche esercizio, la ex velina è una grande sportiva e non passa giorno senza allenarsi un po'. Ma è anche una tenera mammina con la sua piccolina, avuta dal marito Stef Burns. Jamie le sta accanto e la rimprovera per un look troppo sexy. La showgirl scherza e si diverte...



Sposata con Stef Burns, 50 anni, Maddalena è felice e innamorata. Di lui durante una recente intervista a Verissimo ha detto: "L'uomo migliore al mondo l'ho sposato io. E' perfetto, lui e mia figlia hanno portato serenità nella mia vita. Sono passati tre anni dal nostro matrimonio, ma non c'è un giorno in cui non mi sia sentita fortunata".