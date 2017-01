Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, veline per sempre

Sedici anni dopo Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sono ancora le "veline”. Questa volta lo stacchetto non lo fanno sul bancone di Striscia la notizia, ma sulla spiaggia di Miami dove stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme. Maddy ha raggiunto Eli con il marito Stef Burns e la figlia Jamie. "In paradiso...mare, amici, famiglia" cinguetta felice la Canalis.

Bikini striminziti che mettono in risalto corpi scolpiti dalla palestra. Fondoschiena rotondo messo in risalto dalla scarsa stoffa dello slip e posizionato a onor di flash. Maddalena ed Elisabetta saltellano sul bagnasciuga e scattano foto per i loro profili social. "16 anni dopo Striscia siamo sempre noi! Partnersincrime" cinguettano mostrando il loro lato migliore.



Da quando sono salite insieme sul bancone del tg satirico di Canale 5 sono diventate amiche e da allora la bionda e la mora non si sono più lasciate. Nonostante vivano in due continenti diversi e nonostante storie d'amore diverse, sono rimaste amiche... come prima e più di prima. La Corvaglia si è sposata con Stef nel 2011 e ha una bimba, la Canalis è fresca di nozze con Brian Perri. A parte la variazione di stato civile, tutto sembra rimasto a sedici anni fa: stesse forme da capogiro e stessa amicizia.