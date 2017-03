Luca Zingaretti, passeggiata "elegante" con le sue donne

Belli, eleganti e impeccabili per la passeggiata in famiglia. Luca Zingaretti e la moglie Luisa Ranieri si concedono un giro per le vie di Roma insieme alle due bambine, Emma e Bianca, di 6 e 2 anni, come mostrano gli scatti di Diva e Donna. L'attore, divo televisivo da ascolti record, mostra il suo lato privato di padre e marito innamorato delle sue donne.