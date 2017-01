Luca Argentero, serata allegra senza Myriam Catania

Myriam Catania ha detto che vuole presto allargare la famiglia, Luca Argentero intanto si "allarga" con una biondina. Pizzicato dal settimanale Novella 2000 l'attore sembra particolarmente preso da una giovane dai capelli biondi e lunghi, ma che non è la moglie. Tenera è la notte tra i due in un'enoteca e alla fine... manca solo il bacio.

Qualche tempo fa Argentero aveva detto che Myriam scherza, bacia, flirta con gli amici. Ed ha aggiunto "Se fossi geloso non potrei stare con una come lei". Così ogni volta che la Catania veniva beccata in atteggiamenti equivocabili con uno che non fosse Luca, lui rispondeva senza scomporsi. Ora però davanti a queste immagini che ritraggono Argentero in una bella serata romana tra brindisi e risate con una biondina, con cui manca solo un bacio, chissà come risponderà Myriam.